Финляндия избавилась от зависимости от российского газа, — оператор газовых сетей

СПГ-терминал помог Финляндии заменить им российский трубопроводный газ. Первый плавучий терминал для переработки сжиженного газа уже прибыл в страну. Об этом сообщил финский оператор газовых сетей Gasgrid.

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"СПГ-терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для того, чтобы избавиться от зависимости от российского газа в Финляндии и обеспечить непрерывность поставок финского газа по разным сценариям", - отметили в пресс-службе Gasgrid.

Судно-терминал Exemplar из Гибралтара пришвартовалось в финском порту Инкоо. Танкеры будут подвозить в Финляндию сжиженный газ дважды в месяц, первое судно ожидается в январе. Gasgrid арендовал терминал на 10 лет, его общая стоимость составляет 460 млн. евро.

"Мы приступили к строительным работам, необходимым для плавучего СПГ-терминала, в августе 2022 года. Подряд предусматривал, среди прочего, пирсовые и причальные конструкции и системы, необходимые для судна FSRU, а также строительство газопровода. После успешной постановки на якорь мы приступим к разным мероприятиям и испытания, связанные с фактическим вводом в эксплуатацию сжиженного природного газа, расположенного на судне, и интеграцией плавучего LNG-терминала в газовую сеть Gasgrid", - рассказал руководитель проекта LNG-терминала Gasgrid Finland Эса Халливуори.

В компании добавили, что цель Gasgrid — с середины января 2023 предоставить клиентам терминала возможность начать распределение газа для нужд отечественной промышленности, энергетики и населения.

Финляндия была одной из тех стран, которая отказалась платить за российский газ рублями. Из-за этого российская компания "Газпром" прекратила поставки газа в Финляндию.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.