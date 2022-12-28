Фінляндія позбулася залежності від російського газу, — оператор газових мереж

LNG-термінал допоміг Фінляндії замінити російський трубопровідний газ. Перший плавучий термінал для переробки зрідженого газу вже прибув до країни. Про це повідомив фінський оператор газових мереж Gasgrid.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"LNG-термінал виявився найшвидшим і найефективнішим рішенням для того, щоб позбутися залежності від російського газу у Фінляндії та забезпечити безперервність поставок фінського газу за різними сценаріями", — зазначили в пресслужбі Gasgrid.

Судно-термінал Exemplar із Гібралтару пришвартувалося у фінському порту Інкоо. Танкери підвозитимуть до Фінляндії скраплений газ двічі на місяць, перше судно очікується у січні. Gasgrid орендував термінал на 10 років, його загальна вартість становить 460 млн євро.

"Ми розпочали будівельні роботи, необхідні для плавучого LNG-терміналу, у серпні 2022 року. Підряд передбачав, серед іншого, пірсові та причальні конструкції та системи, необхідні для судна FSRU, а також будівництво газопроводу. Після успішної постановки на якір ми розпочнемо різні заходи та випробування, пов’язані з фактичним введенням в експлуатацію скрапленого природного газу, розташованого на судні, та інтеграцією плавучого LNG-терміналу в газову мережу Gasgrid", — розповів керівник проекту LNG-терміналу Gasgrid Finland Еса Халлівуорі .

В компанії додали, що мета Gasgrid — із середини січня 2023 року надати клієнтам терміналу можливість розпочати розподіл газу для потреб вітчизняної промисловості, енергетики та населення.

Фінляндія була однією з тих країн, яка відмовилася платити за російський газ рублями. Через це російська компанія "Газпром" припинила постачання газу до Фінляндії.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми енергоносія та підготуватися до зими.