Группа из 12 стран ЕС выступает за снижение максимальной цены на газ

Страны Евросоюза не могут прийти к согласию по установлению максимальной биржевой цены на природный газ, так как 12 государств-членов настаивают на значительном уменьшении уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

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Среди стран, выступающих за снижение уровня максимальной цены, Бельгия, Греция, Италия и Польша. Калке из 12 стран будет достаточно, чтобы блокировать любое решение по этому вопросу.

Предлагается, что инструмент будет использоваться только в том случае, если фьючерсы на нидерландском хабе TTF превышают 275 евро в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ превышает 58 евро в течение 10 торговых дней.

Однако даже в разгар кризиса летом цена не удерживалась выше этого уровня в течение двух недель, что говорит о том, что инструмент не был бы активирован, будь он на месте тогда. Это заставило нескольких наблюдателей за рынком задать вопрос, насколько мощным может оказаться на самом деле. Цены на газ завершили день ростом.

Правительство председательствующей в ЕС Чехии в декабре предложило снизить предельную цену до 220 евро, а разницу между ЕС и мировыми рынками до 35 евро.

Однако группа из 12 стран совместным заявлением подчеркнула, что уровни 220 и 35 евро неприемлемы и их необходимо значительно снизить.

В то же время, некоторые другие государства отмечают, что механизм должен обеспечить, чтобы цены в регионе оставались конкурентоспособными на мировых рынках, поскольку Европа ищет альтернативные поставки.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.

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