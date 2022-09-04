ЕС готов к прекращению Россией поставок газа

Европейский союз готов к полному прекращению поставок газа из России. Об этом сообщает издание NDTV ссылаясь на комиссара ЕС по экономике Паоло Джентолини.

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"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы отреагировать", - сказал Джентолини журналистам в кулуарах экономического форума.

Еврокомиссар отметил, что ЕС хорошо подготовлен к прекращению поставок российского газа благодаря запасам в хранилищах и энергосбережению.

Напомним, ранее "Газпром" заявил о невозможности ожидавшегося 3 сентября возобновления прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за выявления утечки масла при обследовании газоперекачивающего агрегата №24 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.

"Газпром" еще утром 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.