Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги з важким озброєнням

Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, ввійдуть важка артилерія та боєприпаси.

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Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Вартість спорядження, передбаченого цим пакетом допомоги, становить понад 400 млн євро. Загалом Фінляндія поставила Україні військову допомоги на суму 590 млн євро.

"Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз - найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси", - зазначив міністр оборони Мікко Савола.

З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема голова держави попросив у фінляндського колеги бронетехніку, 122-й і 152-й калібри, засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS.