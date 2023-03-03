Помощь на 400 миллионов долларов: стало известно, что войдет в новый "военный пакет" от США

Соединенные Штаты намерены объявить новый пакет военной помощи для поддержки Украины в пятницу, 3 марта. Предполагается, что сумма помощи составит 400 миллионов долларов.

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Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальные лица США.

По данным ресурса, в новый пакет военной помощи войдут высокоточные ракеты GMLRS для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для БМП Bradley, танковые мостоукладчики и другие виды боеприпасов.

Ранее предоставление военной помощи ВСУ анонсировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он, не вдаваясь в детали, сказал, что пакет "содержит в основном боеприпасы... необходимые украинцам для систем, которые они уже имеют".

Как предполагает Reuters, пакет будет финансироваться по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA). В рамках этой программы президент США Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса. Если это нужно в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Тема помощи станет ключевой в ходе встречи президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне 3 марта. Кроме того, лидеры обсудят возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину США заявили о выделении ВСУ нового пакета военной помощи. Общая сумма – 2 миллиарда долларов. В пакет в частности вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, средства разминирования, артиллерийские снаряды.

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и анонсировал пакет военной помощи Украине и новые санкции против России.