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США начали переговоры с союзниками по возможным санкциям против Китая - Reuters
Белый дом начал обсуждать со своими близкими союзниками возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России для ведения войны против Украины.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Такие консультации не означают, что США введут санкции против Китая. Цель переговоров - заручиться поддержкой ряда стран, особенно входящих в G7, для координации поддержки, которая может потребоваться.
Какие именно санкции рассматривает Белый дом, не уточняется. Администрация президента США Джозефа Байдена и Министерства финансов США отказались от комментариев по поводу введения санкций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В США накануне заявили, что Китай всерьез думает о поставках России оружия для ведения войны с Украиной. Администрация Байдена также рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России в Украине или нет.
Впоследствии, после заявлений США, СМИ выяснили, что Россия договаривается с китайской компанией о поставках дронов.
Источник фото: ua.depositphotos.com