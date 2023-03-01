США начали переговоры с союзниками по возможным санкциям против Китая - Reuters

Белый дом начал обсуждать со своими близкими союзниками возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России для ведения войны против Украины.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

Такие консультации не означают, что США введут санкции против Китая. Цель переговоров - заручиться поддержкой ряда стран, особенно входящих в G7, для координации поддержки, которая может потребоваться.

Какие именно санкции рассматривает Белый дом, не уточняется. Администрация президента США Джозефа Байдена и Министерства финансов США отказались от комментариев по поводу введения санкций.

В США накануне заявили, что Китай всерьез думает о поставках России оружия для ведения войны с Украиной. Администрация Байдена также рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России в Украине или нет.

Впоследствии, после заявлений США, СМИ выяснили, что Россия договаривается с китайской компанией о поставках дронов.

Источник фото: ua.depositphotos.com