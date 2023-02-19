Китай всерьез подумывает поставлять оружие России для войны против Украины - США

США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины. Об этом заявил в эфире телеканала NBC государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"То, что мы видели в последние годы - это, конечно, определенная политическая и риторическая помощь, даже некоторая нелетальная помощь. Но мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины", - подчеркнул он.

По словам дипломата, он "четко заявил", что это приведет к серьезным последствиям, в частности в отношениях США и КНР, и об этом же говорил и президент Джозеф Байден напрямую в ходе своих нескольких встреч с китайским лидером Си Цзиньпином. Блинкен также указал на двуличность позиции Китая по российскому вторжению в Украину.

"Публично они представляют себя как страну, стремящуюся к миру в Украине. Но непублично, как я уже говорил, в течение последних месяцев происходили поставки нелетальной помощи, что прямо способствует военным усилиям России. Есть также информация, о которой мы говорим сегодня и которая будет, думаю, обнародована вскоре, показывающая, что Китай серьезно обдумывает поставки летальной помощи РФ", - заявил госсекретарь США.

При этом на просьбу ведущего уточнить, о какой именно помощи идет речь, Блинкен заявил, что сейчас "не хочет вдаваться в детали", но отметил, что "есть разные виды летальной помощи, которую они по крайней мере обсуждают передать, в том числе оружие".

Отметим, что ранее канал CNN сообщил, что США действительно получили информацию, что Китай может готовиться к передаче России военной помощи.

При этом источники СМИ в разведке не стали подробно описывать, какие данные указывают на недавнее изменение позиции КНР, но заявили, что официальные лица США были достаточно обеспокоены этим, чтобы поделиться разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности в последние дни.

По данным CNN, Блинкен поднял этот вопрос на встрече со своим китайским коллегой Ван И в субботу в кулуарах конференции. Как заявил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа, его начальник "довольно резко предупредил о последствиях" оказания Китаем материальной поддержки России или помощи ей в систематическом обхождении санкций.