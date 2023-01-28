Американский генерал предупредил, что США и Китай могут вступить в войну в 2025 году

Высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может начать войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.

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Об этом пишет Washington Post.

Генерал, управляющий транспортной и заправочной авиацией американских войск, призвал своих подчиненных ускориться в подготовке к потенциальному конфликту с Китаем. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин уже готовится к этому.

"Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си достиг своего третьего срока и сформировал военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году, и у Си будет причина. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году году. У команды Си есть причина и возможности - все указывает на 2025 год", - написал Минихен в служебном письме командирам.

Он считает, что лично его цель – создание "укрепленной, готовой, интегрированной и гибкой объединенной маневренной группы, готовой бороться и побеждать".

Американский генерал призвал тысячи своих подчиненных разобраться с личными проблемами и активнее начать обучение.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США четко указывает, "что Китай является главным вызовом для Министерства обороны" и что официальные лица США работают с союзниками и партнерами, чтобы "сохранить мирный, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион"".

В то же время представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что заявления Минихана "не отражают общую точку зрения Министерства обороны США по Китаю".

В то же время высокопоставленные чиновники США уже некоторое время предупреждают, что Китай может начать нападение на Тайвань.

Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной".

Недавно Китай также был возмущен визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай заявил, что Соединенные Штаты посылают "опасные сигналы" на демократически управляемый остров, который Китай считает своим.

Си, которого переизбрали на третий срок в должности лидера правящей Коммунистической партии, осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и недавно заявил, что Китай никогда не откажется от права применять силу против него.

Байден в свою очередь заявил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем".

Кроме того, между США и КНР были разногласия относительно политики Китая в отношении Тайваня, отношений Китая с Россией и недавно попыток США предотвратить продажи своих технологий китайским компаниям.