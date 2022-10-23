В Китаї Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін та зміцнили його владу

В КНР на посаду генсека Компартії Китаю офіційно переобрали Сі Цзіньпіна. Тепер він керуватиме зі зміцненою владою китайською Компартією ще п'ять років. Про це повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цзіньпін зібрав навколо себе прихильників. Так, іншими членами постійного комітету з семи чоловік є Чжао Лецзі та Ван Хунін, які повернулися з попереднього комітету, а також новачки Цай Ці , Дін Сюєсян і Лі Сі . Лі Цян також новий член Постійного комітету.

На думку аналітиків, усі тісно прихильні до Сі, який після приходу до влади в 2012 році привів Китай до авторитарного режиму.

"Усі його конкуренти, потенційні та реальні, були витіснені з Постійного комітету Політбюро, і їх місце зайняли лояльні прихильники Сі. Нове Політбюро є рішучим доказом домінування Сі над партією", — вважає старший науковий співробітник аналітичного центру Інституту Лоуї в Сіднеї у Східній Азії Річард МакГрегор.

Оголошення Постійного комітету та Політбюро з 24 членів відбулося через день після закриття 20-го з’їзду Комуністичної партії, на якому до партійного статуту були внесені поправки, що закріплюють основний статус Сі та керівну роль його політичної думки в партії.

Сі Цзіньпін також знову обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК.

Зазначимо, що раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році Цзіньпін ініціював скасування цього правила.

Крім того, на з’їзді комуністичної партії оголосили про масштабну модернізацію китайської армії та сповільнення “зеленого переходу”.

Як раніше писало Delo.ua, наразі КНР є тим центром сили, в котрому у Кремлі бачать ймовірного союзника та підтримку в протистоянні з західними демократіями. І хоча офіційно Пекін засудив війну в Україні, з іншого боку Китай надає певну підтримку Росії закуповуючи у неї нафту.