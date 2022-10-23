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В Китаї Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін та зміцнили його владу
В КНР на посаду генсека Компартії Китаю офіційно переобрали Сі Цзіньпіна. Тепер він керуватиме зі зміцненою владою китайською Компартією ще п'ять років. Про це повідомляє Reuters.
Цзіньпін зібрав навколо себе прихильників. Так, іншими членами постійного комітету з семи чоловік є Чжао Лецзі та Ван Хунін, які повернулися з попереднього комітету, а також новачки Цай Ці , Дін Сюєсян і Лі Сі . Лі Цян також новий член Постійного комітету.
На думку аналітиків, усі тісно прихильні до Сі, який після приходу до влади в 2012 році привів Китай до авторитарного режиму.
"Усі його конкуренти, потенційні та реальні, були витіснені з Постійного комітету Політбюро, і їх місце зайняли лояльні прихильники Сі. Нове Політбюро є рішучим доказом домінування Сі над партією", — вважає старший науковий співробітник аналітичного центру Інституту Лоуї в Сіднеї у Східній Азії Річард МакГрегор.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Оголошення Постійного комітету та Політбюро з 24 членів відбулося через день після закриття 20-го з’їзду Комуністичної партії, на якому до партійного статуту були внесені поправки, що закріплюють основний статус Сі та керівну роль його політичної думки в партії.
Сі Цзіньпін також знову обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК.
Зазначимо, що раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році Цзіньпін ініціював скасування цього правила.
Крім того, на з’їзді комуністичної партії оголосили про масштабну модернізацію китайської армії та сповільнення “зеленого переходу”.
Як раніше писало Delo.ua, наразі КНР є тим центром сили, в котрому у Кремлі бачать ймовірного союзника та підтримку в протистоянні з західними демократіями. І хоча офіційно Пекін засудив війну в Україні, з іншого боку Китай надає певну підтримку Росії закуповуючи у неї нафту.