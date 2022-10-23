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В Китае Си Цзиньпина переизбрали на третий срок и укрепили его власть
В КНР на должность генсека Компартии Китая официально переизбрали Си Цзиньпина. Теперь он будет руководить с укрепленной властью китайской Компартией еще пять лет. Об этом сообщает Reuters.
Цзиньпин собрал вокруг себя поклонников. Так, другими членами постоянного комитета из семи человек являются вернувшиеся из предыдущего комитета Чжао Лецзи и Ван Хунин, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также является новым членом Постоянного комитета.
По мнению аналитиков, все тесно привержены Си, который после прихода к власти в 2012 году привел Китай к авторитарному режиму.
"Все его конкуренты, потенциальные и реальные, были вытеснены из Постоянного комитета Политбюро, и их место заняли лояльные сторонники Си. Новое Политбюро является решительным доказательством доминирования Си над партией", - считает старший научный сотрудник аналитического центра Института Лоуи Макгрегор.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Объявление Постоянного комитета и Политбюро из 24 членов состоялось через день после закрытия 20 съезда Коммунистической партии, на котором в партийный устав были внесены поправки, закрепляющие основной статус Си и руководящую роль его политической мысли в партии.
Си Цзиньпин также снова занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Отметим, что ранее в Китае действовало ограничение в два срока в этой должности, но в 2018 году Цзиньпин инициировал отмену этого правила.
Кроме того, на съезде коммунистической партии объявили о масштабной модернизации китайской армии и замедлении "зеленого перехода".
Как ранее писало Delo.ua, в настоящее время КНР является центром силы, в котором в Кремле видят предполагаемого союзника и поддержку в противостоянии с западными демократиями. И хотя официально Пекин осудил войну в Украине, с другой стороны, Китай оказывает определенную поддержку России закупая у нее нефть.