В Китае Си Цзиньпина переизбрали на третий срок и укрепили его власть

В КНР на должность генсека Компартии Китая официально переизбрали Си Цзиньпина. Теперь он будет руководить с укрепленной властью китайской Компартией еще пять лет. Об этом сообщает Reuters.

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Цзиньпин собрал вокруг себя поклонников. Так, другими членами постоянного комитета из семи человек являются вернувшиеся из предыдущего комитета Чжао Лецзи и Ван Хунин, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также является новым членом Постоянного комитета.

По мнению аналитиков, все тесно привержены Си, который после прихода к власти в 2012 году привел Китай к авторитарному режиму.

"Все его конкуренты, потенциальные и реальные, были вытеснены из Постоянного комитета Политбюро, и их место заняли лояльные сторонники Си. Новое Политбюро является решительным доказательством доминирования Си над партией", - считает старший научный сотрудник аналитического центра Института Лоуи Макгрегор.

Объявление Постоянного комитета и Политбюро из 24 членов состоялось через день после закрытия 20 съезда Коммунистической партии, на котором в партийный устав были внесены поправки, закрепляющие основной статус Си и руководящую роль его политической мысли в партии .

Си Цзиньпин также снова занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Отметим, что ранее в Китае действовало ограничение в два срока в этой должности, но в 2018 году Цзиньпин инициировал отмену этого правила.

Кроме того, на съезде коммунистической партии объявили о масштабной модернизации китайской армии и замедлении "зеленого перехода".

Как ранее писало Delo.ua, в настоящее время КНР является центром силы, в котором в Кремле видят предполагаемого союзника и поддержку в противостоянии с западными демократиями. И хотя официально Пекин осудил войну в Украине, с другой стороны, Китай оказывает определенную поддержку России закупая у нее нефть.