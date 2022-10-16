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Китай не будет торопиться с переходом на чистую энергию, – Bloomberg
Президент КНР Си Цзиньпин пообещал медленное и стабильное прекращение роста выбросов, вызывающих нагрев планеты, причем энергетическая безопасность станет приоритетом для страны из-за нестабильности на мировых рынках.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам президента КНР Си Цзиньпин, усилия Китая по достижению максимального уровня выбросов углекислого газа и, наконец, сведение его к нулю, будут руководствоваться осторожностью.
Лидер КНР сказал, что они не прекратят сжигать ископаемое топливо до тех пор, пока не будут уверены, что чистая энергия сможет его надежно заменить.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы будем работать активно и взвешенно, чтобы достичь пиковых выбросов углерода и углеродной нейтральности. Основываясь на энергетических и ресурсных ресурсах Китая, мы будем продвигать инициативы по достижению пиковых выбросов углерода хорошо спланированным и поэтапным способом, в соответствии с принципом получить новое, прежде чем отвергнуть", – сказал Си.
Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов.
Напомним, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что союзники из НАТО и другие страны, включая Индию и Китай, должны направить очень четкий и решительный сигнал России, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины.