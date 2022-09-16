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В Китае за 20 минут полностью сгорел небоскреб
В пятницу днем произошел большой пожар в многоэтажном офисном здании в центре города Чанша, столице южной китайской провинции Хунань.
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Об этом пишет Reuters.
Пожар произошел в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша, Китай.
СМИ сообщают, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв может исчисляться в несколько сот человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Высота здания – более 200 метров. Чанша – столица провинции Хунань, где проживает около 10 миллионов человек.
На данный момент пожар потушили, но о количестве пострадавших пока не сообщается.