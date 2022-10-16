Китай не буде поспішати з переходом на чисту енергію, - Bloomberg

Президент КНР Сі Цзіньпін пообіцяв повільне та стабільне припинення зростання викидів, що викликають нагрівання планети, причому енергетична безпека стане пріоритетом для країни через нестабільність на світових паливних ринках.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За словами президента КНР Сі Цзіньпін, зусилля Китаю щодо досягнення максимального рівня викидів вуглекислого газу та, зрештою, зведення його до нуля, будуть керуватися обережністю.

Лідер КНР сказав, що вони не припинять спалювати викопне паливо, поки не будуть впевнені, що чиста енергія зможе його надійно замінити.

"Ми працюватимемо активно та виважено, щоб досягти пікових викидів вуглецю та вуглецевої нейтральності. Ґрунтуючись на енергетичних і ресурсних ресурсах Китаю, ми просуватимемо ініціативи щодо досягнення пікових викидів вуглецю в добре спланований і поетапний спосіб, відповідно до принципу отримати нове, перш ніж відкинути старе", — сказав Сі.

Китай наразі є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів.

Нагадаємо, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що союзники з НАТО та інші країни, у тому числі Індія та Китай, мають направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України.