Байден заявил, что Китай не передает России оружие для войны против Украины

Президент США Джо Байден поделился более подробной информацией о своих разговорах с президентом Китая Си Цзиньпином о недопустимости поддержки России в обход санкций.

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Об этом сообщает CNN.

"Я позвонил президенту Си. Совершенно не угрожать, просто сказать ему, что мы встречались много раз. И я сказал, что "если вы думаете, что американцы и другие собираются продолжать инвестировать в Китай на основе того, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я считаю, что вы совершаете гигантскую ошибку". Но это решение принимать вам", — сказал Байден, ссылаясь на видеозвонок с Си после Олимпийских игр в Пекине, на которые Си пригласил президента России Владимира Путина.

Байден добавил, что "пока" нет "доказательств" того, что Китай передавал оружие или "другие вещи, которые Россия хочет" для помощи в войне в Украине.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена планирует расширить ограничения на поставки в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта и средств для производства микросхем.

Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.

Отметим, армия страны-агрессора РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов. Потому сейчас Россия вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.