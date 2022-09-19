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Байден заявил, что Китай не передает России оружие для войны против Украины

Байден заявил, что Китай не передает России оружие для войны против Украины

Президент США Джо Байден поделился более подробной информацией о своих разговорах с президентом Китая Си Цзиньпином о недопустимости поддержки России в обход санкций.

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Об этом сообщает CNN.

"Я позвонил президенту Си. Совершенно не угрожать, просто сказать ему, что мы встречались много раз. И я сказал, что "если вы думаете, что американцы и другие собираются продолжать инвестировать в Китай на основе того, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я считаю, что вы совершаете гигантскую ошибку". Но это решение принимать вам", — сказал Байден, ссылаясь на видеозвонок с Си после Олимпийских игр в Пекине, на которые Си пригласил президента России Владимира Путина.

Байден добавил, что "пока" нет "доказательств" того, что Китай передавал оружие или "другие вещи, которые Россия хочет" для помощи в войне в Украине.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена планирует расширить ограничения на поставки в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта и средств для производства микросхем.

Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.

Отметим, армия страны-агрессора РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов. Потому сейчас Россия вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.

Автор:
Светлана Манько