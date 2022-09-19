Байден заявив, що Китай не передає Росії зброю для війни проти України

Президент США Джо Байден поділився більш детальною інформацією про свої розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про неприпустимість підтримки Росії в обхід санкцій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє CNN.

"Я подзвонив президенту Сі. Зовсім не погрожувати, просто сказати йому, що ми зустрічалися багато разів. І я сказав, що "якщо ви думаєте, що американці та інші збираються продовжувати інвестувати в Китай на основі того, що ви порушуєте санкції, накладені на Росію, я вважаю, що ви робите гігантську помилку". Але це рішення приймати вам", — сказав Байден, посилаючись на відеодзвінок, який мав із Сі після Олімпійських ігор у Пекіні, на які Сі запросив президента Росії Володимира Путіна.

Байден додав, що "поки що" немає "вказівок" на те, що Китай передавав зброю чи "інші речі, які Росія хоче" для допомоги у війні в Україні.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена планує розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем.

Нещодавно США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Тоді йшлося про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів. Тому зараз Росія змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.