- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Байден заявив, що Китай не передає Росії зброю для війни проти України
Президент США Джо Байден поділився більш детальною інформацією про свої розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про неприпустимість підтримки Росії в обхід санкцій.
Про це повідомляє CNN.
"Я подзвонив президенту Сі. Зовсім не погрожувати, просто сказати йому, що ми зустрічалися багато разів. І я сказав, що "якщо ви думаєте, що американці та інші збираються продовжувати інвестувати в Китай на основі того, що ви порушуєте санкції, накладені на Росію, я вважаю, що ви робите гігантську помилку". Але це рішення приймати вам", — сказав Байден, посилаючись на відеодзвінок, який мав із Сі після Олімпійських ігор у Пекіні, на які Сі запросив президента Росії Володимира Путіна.
Байден додав, що "поки що" немає "вказівок" на те, що Китай передавав зброю чи "інші речі, які Росія хоче" для допомоги у війні в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена планує розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем.
Нещодавно США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Тоді йшлося про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.
Зазначимо, армія країни-агресора РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів. Тому зараз Росія змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.