"Пекин — в сложном положении": посол Китая в ЕС озвучил позицию страны по войне России против Украины

Вторжение России в Украину поставило Китай в "очень сложное положение" в плане двусторонних отношений с Европейским Союзом. Об этом заявил новый посол Китая в ЕС Фу Цун в интервью South China. Morning Post.

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Он подчеркнул, что одним из его приоритетов в новой должности является "деполитизация" отношений между ЕС и Китаем.

Фу также очертил позицию Пекина по отношению к российско-украинской войне: "Китай не получает выгоды от войны и не заинтересован в продолжении конфликта".

Позиция Китая, по словам посла, "достаточно сбалансирована" и страна готова принимать участие в усилиях по восстановлению мира в Европе.