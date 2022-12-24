"Пекін — в складному становищі": посол Китаю в ЄС озвучив позицію країни щодо війни Росії проти України

Вторгнення Росії в Україну поставило Китай у "дуже складне становище" в плані двосторонніх відносин з Європейським Союзом. Про це заявив новий посол Китаю в ЄС Фу Цун в інтерв’ю South China. Morning Post.

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Він підкреслив, що одним із його пріоритетів на новій посаді є "деполітизація" відносин між ЄС і Китаєм.

Фу також окреслив позицію Пекіна щодо російсько-української війни: "Китай не отримує вигоди від війни і не зацікавлений у продовженні конфлікту".

Позиція Китаю, за словами посла, "досить збалансована" і країна готова брати участь зусиллях по відновленню миру в Європі.

Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть збиралися замінити долар юанем.

Проте з 24 лютого Китай відсторонився від РФ. Замість очікуваної підтримки російським партнерам, Пекін відправляє гуманітарну допомогу Україні. Крім того, мали місце інші знакові ситуації, що характеризують позицію Китаю.

Наприклад, поїзди з Китаю до Німеччини тепер ходять, минаючи Російську Федерацію. Новий залізничний маршрут прокладено до німецького міста Мангейм.

Водночас публічно офіційні особи Китаю уникали теми російсько-української війни, адже Пекін все ще має тісні зв'язки з Москвою, зокрема в сфері енергетики.