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"Пекін — в складному становищі": посол Китаю в ЄС озвучив позицію країни щодо війни Росії проти України
Вторгнення Росії в Україну поставило Китай у "дуже складне становище" в плані двосторонніх відносин з Європейським Союзом. Про це заявив новий посол Китаю в ЄС Фу Цун в інтерв’ю South China. Morning Post.
Він підкреслив, що одним із його пріоритетів на новій посаді є "деполітизація" відносин між ЄС і Китаєм.
Фу також окреслив позицію Пекіна щодо російсько-української війни: "Китай не отримує вигоди від війни і не зацікавлений у продовженні конфлікту".
Позиція Китаю, за словами посла, "досить збалансована" і країна готова брати участь зусиллях по відновленню миру в Європі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть збиралися замінити долар юанем.
Проте з 24 лютого Китай відсторонився від РФ. Замість очікуваної підтримки російським партнерам, Пекін відправляє гуманітарну допомогу Україні. Крім того, мали місце інші знакові ситуації, що характеризують позицію Китаю.
Наприклад, поїзди з Китаю до Німеччини тепер ходять, минаючи Російську Федерацію. Новий залізничний маршрут прокладено до німецького міста Мангейм.
Водночас публічно офіційні особи Китаю уникали теми російсько-української війни, адже Пекін все ще має тісні зв'язки з Москвою, зокрема в сфері енергетики.