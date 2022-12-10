Китай хочет начать покупать нефть и газ за юани

Президент Китая Си Цзиньпин заявил лидерам арабских государств, что Пекин начинает работать над механизмом, позволяющим покупать нефть и газ за юани. Эта идея является частью плана Китая по выведению своей валюты на международный уровень и ослаблению влияния доллара США на мировую торговлю.

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Об этом сообщает Reuters.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел два арабских саммита с китайским лидером, имевших целью показать "влияние принца в регионе" и его желание поддерживать партнерские отношения с Китаем. Именно на этих мероприятиях Цзиньпин выступал с заявлением по поводу покупки энергоносителей за юани.

Reuters отмечает, что в целом сближение Саудовской Аравии и Китая вызывает беспокойство в США. Несмотря на то, что страны подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, политологи прогнозируют, что отношения между ними останутся в основном связанными с энергетическими интересами.

Напомним, обложенная санкциями Россия пытается улучшить свои отношения с Китаем. В частности, российский монополист "Газпром" переводит на юани и рубли оплату поставок газа в Китай. Согласно дополнительному соглашению, уже вступившему в силу, 50% оплаты будет производиться в рублях, а 50% - в юанях.

В то же время Пекин продолжает извлекать экономическую выгоду из России, покупая энергоносители со скидками, но на политической арене пытается отстраниться от РФ.

Ранее Bloomberg отмечал, что российский президент Владимир Путин мог искать дипломатическое прикрытие от Индии и Китая, но получил от них сигналы недовольства. Так, президент Китая предостерег его от любого использования ядерного оружия, а премьер-министр Индии четко заявил, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за разжигания конфликта продовольственной и энергетической безопасности.