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Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что его страна не намерена заключать с РФ и Казахстаном "газовый союз", подчеркнув, что Ташкент не согласится на политические условия, несущие угрозу национальным интересам.
Об этом сообщило издание Reuters.
В ноябре Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.
Относительно этого предложения узбекский министр Джорабек Мирзамахмудов подчеркнул, что ни о каком союзе речь не идет. Возможна только сделка на коммерческих началах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если мы импортируем газ из другой страны, то сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", – подчеркнул он.
Reuters отмечает, что предложение РФ — это часть изменения стратегии Москвы после вторжения в Украину, что побудило ЕС сократить свою зависимость от российских энергоносителей.
Однако Узбекистан остается частично зависимым от импортируемого газа. Страна добывает около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт – 2,7 млрд кубометров.
Ранее Казахстан заявил, что не поддержал идею РФ о тройном "газовом союзе". По словам замглавы МИД Романа Василенко, Астана не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и оценивать проект "газового союза" с учетом санкционных рисков.
Кроме того, президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые "Л/ДНР" и не будет нарушать западные санкции против России.
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганзаявил, что в стране решили создать хаб для российского газа.