Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов заявив, що його країна не має намір укладати з РФ та Казахстаном "газового союзу", підкресливши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які несуть загрозу національним інтересам.

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Про це повідомило видання Reuters.

В листопаді Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.

Щодо цієї пропозиції узбецький міністр Джорабек Мірзамахмудов підкреслив, що ні про який союз не йдеться. Можлива лише угода на комерційних засадах.

"Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, то співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", – підкреслив він.

Reuters зазначає, що пропозиція РФ — це частина зміни стратегії Москви після вторгнення в Україну, що спонукало ЄС скоротити свою залежність від російських енергоносіїв.

Однак Узбекистан залишається частково залежним від імпортованого газу. Країна видобуває близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт – 2,7 млрд кубометрів.

Раніше Казахстан заявив, що не підтримав ідею РФ про потрійний "газовий союз". За словами заступника глави МЗС Романа Василенка, Астана не дозволить використовувати свою територію для обходу західних санкцій і оцінюватиме проєкт "газового союзу" з урахуванням санкційних ризиків.

Крім того, президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані "Л/ДНР" та не порушуватиме західні санкції проти Росії.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в країні вирішили створити хаб для російського газу.