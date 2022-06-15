Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції проти Російської Федерації.

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Про це Токаєв розповів в інтерв'ю одному із російських телеканалів.

"Санкції є санкції. Тим більше ми отримуємо повідомлення про вторинні санкції з боку Заходу. Йде дуже складна, делікатна робота, яку я назвав би проходженням між Сциллою та Харібдою", - сказав президент Казахстану.

Водночас він зазначив, що робота його країни з Росією продовжується, і всі укладені договори залишаються чинними.

"Я впевнений, що Росія впорається із нинішніми труднощами. Росія дуже добре діє саме в екстремальних ситуаціях", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, що Євросоюз 14 червня відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакета санкцій проти Росії за агресію проти України.