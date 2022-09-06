В РФ заявили, что Китай будет платить за газ рублями и юанями

Российский монополист "Газпром" переводит на юани и рубли оплату поставок газа в Китай. Согласно дополнительному соглашению, уже вступившему в силу, 50% оплаты будет производиться в рублях, а 50% - в юанях.

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Об этом 6 сентября сообщил глава компании Алексей Миллер, передает CNN.

Он заявил, что якобы такая инициатива "выгодна" как для "Газпрома", так и для Китая.

"Это упростит расчеты, станет отличным примером для других компаний и даст дополнительный толчок для развития наших экономик", - сказал он.

Напомним, еще в марте лидер государства-агрессора Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на угрозу усиления энергетического кризиса, большинство стран ЕС отказались платить за российский газ рублями. Это привело к тому, что "Газпром" приостановил поставки энергоресурса таким странам.

В то же время, некоторые стране решили пойти на уступки Москве и согласились платить за российский газ рублями. К примеру, недавно президенты России и Турции Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

При этом "Газпром" решил усилить давление на ЕС в целом, заявив 31 августа, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и приступил к планово-предупредительным работам на газоперекачивающем агрегате. Однако ЕС уже готов к полному прекращению поставок газа из России.