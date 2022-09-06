В РФ заявили, що Китай почне платити за газ рублями та юанями

Російський монополіст "Газпром" переводить на юані і рублі оплату постачання газу до Китаю. Згідно з додатковою угодою, яка вже набрала чинності, 50% оплати буде проводитися в рублях, а 50% - у юанях.

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Про це 6 вересня повідомив глава компанії Олексій Міллер, передає CNN.

Він заявив, що нібито така ініціатива є "вигідною" як для "Газпрому", так і для Китаю.

"Це спростить розрахунки, стане чудовим прикладом для інших компаній і дасть додатковий поштовх для розвитку наших економік", — сказав він.

Нагадаємо, ще в березні лідер держави-агресора Володимир Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на загрозу посилення енергетичної кризи більшість країн ЄС відмовилися платити за російський газ рублями. Це привело до того, що "Газпром" призупинив постачання енергоресурсу таким країнам.

В той же час деякі країні вирішили піти на поступки Москві та погодилися платити за російський газ рублями. Наприклад, нещодавно президенти Росії та Туреччини Путін та Реджеп Тайіп Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

При цьому "Газпром" вирішив посилити тиск на ЄС загалом, заявивши 31 серпня, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті. Однак ЄС вже готовий до повного припинення постачання газу із Росії.