У Путина сужается поле для маневров в войне с Украиной – Bloomberg

У президента РФ Владимира Путина заканчиваются варианты влияния на ситуацию в Украине, об этом свидетельствуют несколько событий, которые произошли в последние дни.

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Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, приказ об отступлении военных РФ из Херсона является неудачей на поле боя. Во время объявления об уходе войск Путин не присутствовал, поскольку Кремль не хочет связывать президента с поражениями, противоречащими его амбициям по поводу аннексии Херсонской области и других территорий Украины.

Кроме того, решение Путина не ехать на саммит Группы 20 в Индонезии подчеркивает уменьшение его дипломатического влияния.

Как отмечает Bloomberg, Путин мог искать дипломатическое прикрытие от Индии и Китая, но получил от них сигналы недовольства. Так, президент Китая Си Цзиньпин предостерег его от любого использования ядерного оружия, а премьер-министр Индии Нарендра Моди четко заявил, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за разжигания конфликта продовольственной и энергетической безопасности.

"Пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и попросить мира, но его пространство для маневра все равно сужается", - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

По мнению президента США Джо Байдена, отступление оккупационной армии из Херсона на левый берег Днепра показало, что страна-агрессор РФ имеет реальные проблемы с вооруженными силами.

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), отход россиян с западного берега Днепра в Херсонской области вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.