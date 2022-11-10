"У них реальные проблемы": Байден прокомментировал заявление россиян об уходе из Херсона

Заявления военного руководства России об отступлении оккупационной армии из Херсона на левый берег Днепра показал, что у страны-агрессора РФ есть реальные проблемы с вооруженными силами.

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Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет CNN.

Он назвал "интересным" момент объявления Россией о том, что она выводит свои войска из части Херсонской области.

"Мне интересно, что они ждали окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить такое решение, о котором мы все знали в течение некоторого времени, и это доказательство того, что у российских военных есть реальные проблемы", - сказал Байден.

По его словам, куда приведет выход армии РФ из Херсона и "готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", еще предстоит увидеть.

Байден добавил, что ему "сообщили, что лидер страны-агрессора РФ Путин вряд ли посетит G20 в Индонезии, но другие мировые лидеры будут, "и у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги".

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

При этом в предыдущие две недели представители украинской власти неоднократно выступали с заявлениями, подвергающими сомнению намерения оккупантов покинуть Херсон. В частности, сам Зеленский заявлял, что считает разговоры о том, что русские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой.