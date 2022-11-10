"У них реальні проблеми": Байден прокоментував заяву росіян про відхід з Херсона

Заяви військового керівництва Росії про відступ окупаційної армії з Херсона на лівий берег Дніпра показав, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.

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Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Він назвав "цікавим" момент оголошення Росією про те, що вона виводить свої війська з частини Херсонської області.

"Мені цікаво, що вони чекали закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити таке рішення, про яке ми всі знали протягом деякого часу, і це є доказом того, що у російських військових є реальні проблеми"", – сказав Байден.

За його словами, куди приведе вихід армії РФ з Херсону і "чи готова Україна піти на компроміс з Росією", ще належить побачити.

Байден додав, що йому "повідомили, що лідер країни-агресора РФ Путін навряд чи відвідає G20 в Індонезії, але інші світові лідери будуть, "і ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

При цьому в попередні два тижні представники української влади неодноразово виступали з заявами, що піддавали сумніву наміри окупантів залишити Херсон, про які можна було зробити висновок з їхніх останніх публічних дій та заяв. Зокрема, сам Зеленський заявляв, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою.