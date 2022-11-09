"Враг не делает подарков": Зеленский призвал сдержанно реагировать на новости с южного фронта

Президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Юг: понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом. В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду. На юге ли, на востоке или где-то еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно", - заверил глава государства.

По словам президента, вражеские войска оказывают определенное сопротивление в любом случае, что, однако, может звучать не так, "как кто-то сейчас ожидает", и не так, как это выглядит в новостях.

"Нужно понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы всего этого добиваемся в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска", - добавил Зеленский.

Он указал, что это делается в интересах освобождения всей Украины и чтобы потерь было как можно меньше. По его словам, именно так будет обеспечено освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других украинских городов, "но это будет следствием именно наших усилий, наших оборонных операций - тех, которые сейчас продолжаются, и тех, что еще планируются".

Зеленский также предупредил лиц, принимающих решение в Москве, о том, что любая их попытка взорвать Каховскую гидроэлектростанцию и обезводить Запорожскую атомную электростанцию будет означать оглашение ими войны всему миру. "Подумайте, что с вами тогда будет", – добавил он.

Президент при этом снова указал, что наибольшее противостояние происходит все же в Донецкой области, и поблагодарил "каждого героя, сдерживающего эти страшные атаки оккупантов, постоянные атаки". Он отметил также, что ситуация в Донецкой области была "очень внимательно" разобрана на заседание Ставки верховного главнокомандующего 9 ноября.

Напомним, что ранее в среду руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

При этом в предыдущие две недели представители украинской власти неоднократно выступали с заявлениями, подвергающими сомнению намерения оккупантов покинуть Херсон, о которых можно было сделать вывод из их последних публичных действий и заявлений. В частности, сам Зеленский заявлял, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой.