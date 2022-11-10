У Путіна звужується поле для маневрів у війні з Україною – Bloomberg

У президента РФ Володимира Путіна закінчуються варіанти впливу на ситуацію в Україні, про це свідчать кілька подій, що сталися останніми днями.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, наказ про відступ військових РФ з Херсону є великою невдачею на полі бою. Під час оголошення про відхід військ Путін не був присутнім, оскільки Кремль не хоче пов’язувати президента з поразками, які суперечать його амбіціям щодо анексії Херсонської області й інших територій України.

Крім того, рішення Путіна не їхати на саміт Групи 20 в Індонезії підкреслює зменшення його дипломатичного впливу.

Як зазначає Bloomberg, Путін міг шукати дипломатичного прикриття від Індії та Китаю, але отримав від них сигнали невдоволення. Так, президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг його від будь-якого використання ядерної зброї, а прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді чітко заявив, що країни, які розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через розпалювання конфлікту продовольчої та енергетичної безпеки.

"Поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і попросити миру, але його простір для маневру все одно звужується", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

На думку президента США Джо Байдена, відступ окупаційної армії з Херсона на лівий берег Дніпра показав, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.