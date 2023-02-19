Китай всерйоз роздумує постачати зброю Росії для війни проти України - США

США стурбовані отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії у її війні проти України. Про це заявив в ефірі телеканалу NBC державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Те, що ми бачили останніми роками - це, звичайно, певна політична та риторична допомога, навіть деяка нелетальна допомога. Але ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України", - наголосив він.

За словами дипломата, він "чітко заявив", що це призведе до серйозних наслідків, зокрема у відносинах США та КНР, і про це говорив і президент Джозеф Байден безпосередньо в ході своїх кількох зустрічей з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Блінкен також вказав на лицемірну позиції Китаю щодо російського вторгнення в Україну.

"Публічно вони представляють себе як країну, яка прагне миру в Україні. Але непублічно, як я вже казав, протягом останніх місяців відбувалися постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії. Є також інформація, про яку ми говоримо сьогодні і яка буде, гадаю, оприлюднена невдовзі, що показує, що Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ", - заявив держсекретар США.

При цьому на прохання ведучого уточнити, про яку саме допомогу йдеться, Блінкен заявив, що зараз "не хоче вдаватися до деталей", але зазначив, що "є різні види летальної допомоги, яку вони принаймні обговорюють передати, зокрема зброю".

Зазначимо, що раніше канал CNN повідомив, що США справді отримали інформацію, що Китай може готуватися до передачі Росії військової допомоги.

При цьому джерела ЗМІ у розвідці не стали докладно описували, які дані вказують на недавню зміну позиції КНР, але заявили, що офіційні особи США були достатньо стурбовані цим, щоб поділитися розвідданими з союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки в останні дні.

За даними CNN, Блінкен порушив це питання на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї у суботу в кулуарах конференції. Як заявив журналістам неназваний високопосадовець Держдепу, його начальник "досить різко попередив про наслідки" надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги їй у систематичному обходженні санкцій.