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В ЦРУ убеждены, что Китай рассматривает возможность отправки оружия в РФ
Власти Китая рассматривают возможность предоставления стране-агрессору РФ летального оружия. Окончательное решение Пекин еще не принял.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News.
"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия. Мы также видим, что окончательное решение еще не принято", - заявил глава разведки.
На вопрос журналиста, зачем Китаю предоставлять военную помощь России и рисковать тесными связями с США и Европой, Бернс ответил: "Это хороший вопрос, и поэтому я надеюсь, что они этого не сделают".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, цель администрации президента США – удержать Китай от принятия такого решения. Бернс убежден, что власти Китая сейчас оценивают последствия такого шага, поэтому очень важно предупредить Пекин о возможной реакции США.
"Мы не видим, что окончательное решение уже принято. Также нет доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и президент Джо Байден четко выступили с пояснениями по поводу последствий такого шага", - подчеркнул Бернс.
Он добавил, что предоставление Си Цзиньпином оружия "было бы очень рискованной и неразумной ставкой".
Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.
"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был озадачен и отрезвел из-за увиденного", - сказал Бернс.
Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки России летального оружия.