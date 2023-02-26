В ЦРУ убеждены, что Китай рассматривает возможность отправки оружия в РФ

Власти Китая рассматривают возможность предоставления стране-агрессору РФ летального оружия. Окончательное решение Пекин еще не принял.

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Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия. Мы также видим, что окончательное решение еще не принято", - заявил глава разведки.

На вопрос журналиста, зачем Китаю предоставлять военную помощь России и рисковать тесными связями с США и Европой, Бернс ответил: "Это хороший вопрос, и поэтому я надеюсь, что они этого не сделают".

По его словам, цель администрации президента США – удержать Китай от принятия такого решения. Бернс убежден, что власти Китая сейчас оценивают последствия такого шага, поэтому очень важно предупредить Пекин о возможной реакции США.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято. Также нет доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и президент Джо Байден четко выступили с пояснениями по поводу последствий такого шага", - подчеркнул Бернс.

Он добавил, что предоставление Си Цзиньпином оружия "было бы очень рискованной и неразумной ставкой".

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был озадачен и отрезвел из-за увиденного", - сказал Бернс.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки России летального оружия.