Макрон посетит Китай, чтобы достичь некоторых договоренностей по поводу российско-украинской войны

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале апреля, чтобы склонить Пекин помочь странам Запада заставить Россию прекратить войну в Украине.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщило издание France24.

Комментируя так называемый мирный план Китая, Макрон заявил, что мир возможен лишь в том случае, если российская агрессия будет остановлена, а войска выведут из Украины.

"Тот факт, что Китай участвует в мирных усилиях, - это хорошо", - сказал Макрон, отметив, что Пекин должен отказаться от размышлений о поставках оружия России.

Он также отметил, что Китай может "надавить на Россию", что убедиться, что РФ не будет применять химическое или ядерное оружие.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.

В НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу, заявив, что его следует рассматривать в контексте сотрудничества Китая с Россией и неосуждении им войны против Украины. Примечательно, что накануне США заявили, что КНР всерьез думает о том, чтобы поставлять РФ оружие для ведения этой войны.