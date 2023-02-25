- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Макрон посетит Китай, чтобы достичь некоторых договоренностей по поводу российско-украинской войны
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале апреля, чтобы склонить Пекин помочь странам Запада заставить Россию прекратить войну в Украине.
Об этом сообщило издание France24.
Комментируя так называемый мирный план Китая, Макрон заявил, что мир возможен лишь в том случае, если российская агрессия будет остановлена, а войска выведут из Украины.
"Тот факт, что Китай участвует в мирных усилиях, - это хорошо", - сказал Макрон, отметив, что Пекин должен отказаться от размышлений о поставках оружия России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также отметил, что Китай может "надавить на Россию", что убедиться, что РФ не будет применять химическое или ядерное оружие.
Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.
В НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу, заявив, что его следует рассматривать в контексте сотрудничества Китая с Россией и неосуждении им войны против Украины. Примечательно, что накануне США заявили, что КНР всерьез думает о том, чтобы поставлять РФ оружие для ведения этой войны.