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Макрон планирует лишить Путина ордена Почетного легиона
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил лишения лидера страны-агрессора Владимира Путина ордена Почетного легиона, но ждет подходящий для этого момент.
Об этом сообщает France 24.
Отмечается, что Путин получил Орден Почетного легиона, высшее звание в системе знаков отличия Франции, в 2006 году.
Этим орденом его наградил Жак Ширак.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Но после того, как в прошлом году Путин отдал приказ о вторжении в Украину, связи между двумя странами оборвались, и Европейский Союз ввел ряд жестких экономических санкций против РФ.
В среду Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского высшей наградой.
Макрон признал, что вопрос о лишении ордена Путина является "символическим, но важным".
Французский президент признал, что имеет право лишить Путина этой награды, но пока такого решения не принял.
"Это не то решение, которое я принял сегодня", - сказал он, добавив, что подобные решения "всегда нужно принимать в правильное время".
Отметим, Почётный легион – это не просто награда, а орденская организация. Магистром ордена всегда является президент Франции. То есть Путин и Зеленский теперь оба члена этого элитного ордена.
Макрону в прошлом уже приходилось отменять награду. К примеру, ордена был лишен голливудский продюсер Харви Вайнштейна после обвинений в сексуальных притязаниях.
Отметим, Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Президент Украины призвал союзников как можно быстрее предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты.