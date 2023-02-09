Макрон вручив Зеленському орден Почесного легіону (ВІДЕО)

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

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Відео нагородження Макрон оприлюднив у Твіттері.

“Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, твоїй хоробрості та самовідданості”, - написав президент Франції.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Своєю чергою Зеленський відповів, що цю відзнаку заслужив не він особисто, а весь український народ.

“Для мене це забагато. Тому, як було сказано, президент присуджує цей орден усьому народу, усім українцям, усьому суспільству”, - зазначив Зеленський.

Зазначимо, орден Почесного легіону - найвища нагорода Франції за цивільні заслуги.

Макрон також зазначив, що Франція зі свого боку продовжить супроводжувати Україну на шляху до перемоги та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Президент Франції підкреслив, що "злочини агресії неприпустимі за жодних обставин, тим більше, якщо це дія такої держави, як Росія".

"Росія не може і не повинна перемогти. Поки вона атакує, нам необхідно буде продовжувати надавати військову підтримку, необхідну для збереження України", - заявив Макрон.

Зазначимо, Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент України закликав союзників якнайшвидше надати Україні далекобійну зброю та літаки.