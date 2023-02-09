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Макрон вручил Зеленскому орден Почетного легиона (ВИДЕО)

Макрон вручил Зеленскому орден Почетного легиона (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почётного легиона.

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Видео награждения Макрон обнародовал в Твиттере.

“Уважение Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, твоей храбрости и самоотверженности”, - написал президент Франции.

В свою очередь Зеленский ответил, что эту награду заслужил не он лично, а весь украинский народ.

“Для меня это слишком много. Поэтому, как уже было сказано, президент присуждает этот орден всему народу, всем украинцам, всему обществу”, - сказал Зеленский.

Фото 2 — Макрон вручил Зеленскому орден Почетного легиона (ВИДЕО)
Фото 3 — Макрон вручил Зеленскому орден Почетного легиона (ВИДЕО)

Отметим, орден Почетного легиона – самая высокая награда Франции за гражданские заслуги.

Макрон также отметил, что Франция со своей стороны продолжит сопровождать Украину на пути к победе и восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

Президент Франции подчеркнул, что "преступления агрессии недопустимы ни при каких обстоятельствах, тем более если это действие такого государства, как Россия".

"Россия не может и не должна победить. Пока она атакует, нам необходимо будет продолжать оказывать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины", – заявил Макрон.

Отметим, Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Президент Украины призвал союзников как можно быстрее предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты.

Автор:
Светлана Манько