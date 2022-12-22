Макрон считает, что Россия должна получить "гарантии безопасности", что делает "невозможным" вступление Украины в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что по его мнению, вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как противостояние, поэтому он считает, что якобы "членство Украины в НАТО маловероятно".

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Об этом французский лидер сообщил в интервью нескольким СМИ, сообщает lefigaro.

"Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — однако ей придется дать более надежные гарантии безопасности, поскольку она подверглась нападению со стороны России", — сказал Макрон в интервью французской ежедневной газете Le Monde, американской Wall. Street Journal и ливанской An Nahar.

Мнение лидера Франции формируется на том, что РФ якобы должно получить определенные "гарантии безопасности" по окончанию войны. При этом Макрон не называет статус России после завершения войны.

Более того, президент Франции заявил, что Европе необходимо играть "более активную роль" в НАТО, "уменьшая свою зависимость от США" и развивая собственный оборонный потенциал, чтобы обеспечить мир в регионе.

Ранее Макрон отказался признавать Россию "спонсором терроризма", а также утверждал, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое разрешение конфликта".