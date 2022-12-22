Макрон вважає, що Росія повинна отримати "гарантії безпеки", що "унеможливлює" вступ України в НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на його думку, вступ України до НАТО буде сприйнятий Росією як протистояння і це не "найймовірніший сценарій", тому він вважає, що нібито "членство України в НАТО є малоймовірним".

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Про це французький лідер повідомив в інтерв'ю кільком ЗМІ, передає lefigaro.

"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО — а це не найімовірніший сценарій, — проте їй доведеться дати більш надійні гарантії безпеки, оскільки вона зазнала нападу з боку Росії", — сказав Макрон в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Monde, американській Wall. Street Journal та ліванської An Nahar.

Думка лідера Франції формується на тому, що РФ нібито має отримати певні "гарантій безпеки" закінчення війни. При цьому Макрон не називає статус Росії після завершення війни.

Більше того, президент Франції заявив, що Європі необхідно відігравати "більш активну роль" у НАТО, "зменшуючи свою залежність від США" та розвиваючи власний оборонний потенціал, щоб забезпечити мир у регіоні.

Раніше Макрон відмовився визнавати Росію "спонсором тероризму", а також стверджував, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".