Зеленський провів переговори з Макроном: узгодили позиції напередодні саміту G7

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави двох держав обговорили реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

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Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив президент.

Зазначимо, Зеленський домовився з французьким колегою Еммануелем Макроном про організацію двох важливих подій щодо України.

Так, у грудні у Франції пройде конференція на підтримку України, де планують розглянути енергетичні та фінансові виклики внаслідок збройної агресії РФ.

Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU.