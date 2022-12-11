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Зеленський провів переговори з Макроном: узгодили позиції напередодні саміту G7
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави двох держав обговорили реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив президент.
Зазначимо, Зеленський домовився з французьким колегою Еммануелем Макроном про організацію двох важливих подій щодо України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, у грудні у Франції пройде конференція на підтримку України, де планують розглянути енергетичні та фінансові виклики внаслідок збройної агресії РФ.
Нагадаємо, нещодавно Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU.