Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU

Ще одна реактивна система залпового вогню LRU прибула в Україну з Франції.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - зазначив він.

Реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна потребує ще до 200 танків та іншої техніки, зокрема й далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, раніше у Франції заявляли, що передали Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.