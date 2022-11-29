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Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU
Ще одна реактивна система залпового вогню LRU прибула в Україну з Франції.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - зазначив він.
Реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна потребує ще до 200 танків та іншої техніки, зокрема й далекобійні ракети ATACMS.
Нагадаємо, раніше у Франції заявляли, що передали Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.