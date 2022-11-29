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Политика
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Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU

Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU

Еще одна реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину из Франции.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", - отметил он.

Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина нуждается еще в 200 танках и другой технике, в том числе и дальнобойных ракетах ATACMS.

Напомним, ранее во Франции заявляли, что передали Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак.

Автор:
Нина Комащенко