Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU

Еще одна реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину из Франции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", - отметил он.

Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина нуждается еще в 200 танках и другой технике, в том числе и дальнобойных ракетах ATACMS.

Напомним, ранее во Франции заявляли, что передали Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак.