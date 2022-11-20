В ОП назвали потреби України в озброєнні: до 200 танків, 100 артсистем та до 70 РСЗВ

Київ закликає до збільшення поставок зброї, Україна потребує ще до 200 танків та іншої техніки, зокрема й далекобійні ракети ATACMS.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю AFP.

"Українська влада закликає до збільшення поставок західної зброї, що дуже важливо взимку. Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо", - зазначив він.

За його словами, Україні також необхідні американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 кілометрів (185 миль). Дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

Він додав, що такі ракети "наблизили б кінець війни", дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані в глибині окупованих територій.

Подоляк запевнив, що Україні "не потрібно" атакувати військові цілі всередині Росії.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" домовився щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО про спільне виробництво важкого озброєння та військової техніки. Для цього використовуватимуть як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.