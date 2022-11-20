В ОП назвали "дивними" заклики до переговорів з РФ: Це означало б капітуляцію

Спроби Заходу переконати Україну вести переговори з Москвою після серії воєнних перемог є дивними і рівнозначні проханню капітуляції.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю AFP.

"Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися", - зазначив він.

На його думку, це б значило, що Україна, "яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє".

За його словами, Москва не робила жодних прямих пропозицій Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників. Київ сприймає такі розмови як обманний маневр: Кремль хоче отримати час для перепочинку і підготовки нового наступу.

"Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою переговори. Вона просто тимчасово зупиниться. А тим часом буде тренувати мобілізовані війська, шукати додаткове озброєння і зміцнювати свої позиції", – наголосив Подоляк.

Він вважає, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін все ще одержимий ідеєю знищити Україну, і переговори з ним не мають сенсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.