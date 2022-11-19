Путін перетворить заморожену війну в Україні на гігантську бомбу уповільненої дії – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг від заморожування війни в Україні, оскільки Росія використає це на свою користь і проти Європи.

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"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті. Для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", - зазначив він.

Він закликав партнерів працювати разом над досягненням мети перемоги України та наголосив, що підтримка міжнародних партнерів має тривати.

Кулеба нагадав, що Росія не лише веде загарбницьку геноцидну війну проти України, але і використовує їжу та енергоносії як зброю проти людей у всьому світі, намагаючись дестабілізувати Європу, Африку, Близький Схід, Азію. Росія також вдається до ядерних погроз, намагаючись залякати Захід і посіяти сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України.

"Не варто піддаватися страху та шантажу. Щоразу коли ми, європейці, залишалися твердими, принциповими, єдиними та сильними, Путін завжди відступав. Натомість будь-який знак слабкості розцінюється Росією як запрошення до подальшого терору і звірств. Саме тому підтримка України має тривати та посилюватися, а жодні відступи від санкційного тиску на Росію неприпустимі", — наголосив міністр.

Він зазначив, що партнерам час поставити за мету перемогу України та працювати над її досягненням, замість того, щоб шукати передчасних мирних домовленостей з Росією, адже Москва не змінила ультимативного тону та використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії.

"Справжній мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиріччя", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що західні країни не зможуть домовитися з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним про кінець війни в Україні. Українці цього не дозволять, бо це питання життя.