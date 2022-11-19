Росія шукає не миру, а перепочинку для відновлення своїх сил – Зеленський

Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя – паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію", - сказав він.

Президент наголосив, що не можна називати миром будь-які ідеї поступок українською землею або суверенітетом.

"Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що представив на Генасамблеї ООН і саміті G20 українську формулу миру. Вона складається з 10 пунктів і має на меті подолання викликів задля безпеки не лише України, а Європи і світу загалом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від західних партнерів сигнали щодо бажання російського лідера Володимира Путіна провести переговори. У відповідь на це український президент заявив, що він "пропонував публічну форму".