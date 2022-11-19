- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия ищет не мир, а краткосрочную передышку для восстановления своих сил – Зеленский
Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье - паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза лишь усугубит ситуацию", - сказал он.
Президент подчеркнул, что нельзя называть миром какие-либо идеи уступок украинской землей или суверенитетом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", – отметил он.
Зеленский также напомнил, что представил на Генассамблее ООН и саммите G20 украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов и преследует цель преодоления вызовов для безопасности не только Украины, а Европы и мира в целом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнеров сигналы по поводу желания российского лидера Владимира Путина провести переговоры. В ответ украинский президент заявил, что он "предлагал публичную форму".