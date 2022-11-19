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Россия ищет не мир, а краткосрочную передышку для восстановления своих сил – Зеленский

Россия ищет не мир, а краткосрочную передышку для восстановления своих сил – Зеленский

Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье - паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза лишь усугубит ситуацию", - сказал он.

Президент подчеркнул, что нельзя называть миром какие-либо идеи уступок украинской землей или суверенитетом.

"Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", – отметил он.

Зеленский также напомнил, что представил на Генассамблее ООН и саммите G20 украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов и преследует цель преодоления вызовов для безопасности не только Украины, а Европы и мира в целом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнеров сигналы по поводу желания российского лидера Владимира Путина провести переговоры. В ответ украинский президент заявил, что он "предлагал публичную форму".

Автор:
Нина Комащенко