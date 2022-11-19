Путин превратит замороженную войну в Украине в гигантскую бомбу замедленного действия - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от замораживания войны в Украине, поскольку Россия использует это в свою пользу против Европы.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно. Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом, потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью", - отметил он.

Он призвал партнеров работать вместе над достижением цели победы Украины и подчеркнул, что поддержка международных партнеров должна продолжаться.

Кулеба напомнил, что Россия не только ведет захватническую геноцидную войну против Украины, но и использует еду и энергоносители как оружие против людей во всем мире, пытаясь дестабилизировать Европу, Африку, Ближний Восток, Азию. Россия также прибегает к ядерным угрозам, пытаясь запугать Запад и посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

"Не стоит поддаваться страху и шантажу. Каждый раз, когда мы, европейцы, оставались твердыми, принципиальными, едиными и сильными, Путин всегда отступал. В то же время любой знак слабости расценивается Россией как приглашение к дальнейшему террору и зверствам. Именно поэтому поддержка Украины должна продолжаться и усиливаться, а никакие отступления от санкционного давления на Россию недопустимы", - подчеркнул министр.

Он отметил, что партнерам пора поставить целью победу Украины и работать над ее достижением, вместо того, чтобы искать преждевременных мирных договоренностей с Россией, ведь Москва не изменила ультимативного тона и использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агрессии.

"Настоящий мир принесет украинская победа. Эта цель вполне достижима, как доказали харьковская и херсонская операции этой осенью. Победа Украины будет также победой Европы и Запада. Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетия", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные страны не смогут договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни.