В ОП відкинули можливість таємних переговорів Заходу з Путіним про "здачу України"

Західні країни не зможуть домовитися з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним про кінець війни в Україні. Українці цього не дозволять, бо це питання життя.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами.

"Це не питання політики. Це питання життя", - додав він.

Нагадаємо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков допустив можливість переговорів із Заходом щодо України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від західних партнерів сигнали щодо бажання російського лідера Володимира Путіна провести переговори. У відповідь на це український президент заявив, що він "пропонував публічну форму".