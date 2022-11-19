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В ОП отвергли возможность тайных переговоров Запада с Путиным о "сдаче Украины"
Западные страны не смогут договориться с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" - украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены", - отметил он.
Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не станет на колени перед россиянами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", - добавил он.
Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил возможность переговоров с Западом по Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнеров сигналы по поводу желания российского лидера Владимира Путина провести переговоры. В ответ украинский президент заявил, что он "предлагал публичную форму".