Попытки Запада убедить Украину вести переговоры с Москвой после серии военных побед странные и равнозначны просьбе капитуляции.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

"Когда ты имеешь инициативу на поле боя, немного странно получать предложения типа: "военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться ", - отметил он.

По его мнению, это означало бы, что Украина, "возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигравшей страной".

По его словам, Москва не делала никаких прямых предложений Киеву по мирным переговорам, предпочитая передавать их через посредников. Киев воспринимает такие разговоры как обманный маневр: Кремль хочет получить время для передышки и подготовки нового наступления.

"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием переговоры. Она просто временно остановится. Тем временем будет тренировать мобилизованные войска, искать дополнительное вооружение и укреплять свои позиции", - подчеркнул Подоляк.

Он считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин все еще одержим идеей уничтожить Украину, и переговоры с ним бессмысленны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.