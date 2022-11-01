Влада Франції збере бізнес, щоб разом допомогти Україні та проведе ще одну важливу подію у грудні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський домовився з французьким колегою Еммануелем Макроном про організацію двох важливих подій щодо України. Про це очільник держави повідомив в своєму зверненні 1 листопада.

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"Домовилися провести дві дуже важливі події. Першу – в грудні у Франції: предметно розглянути всі виклики зими, від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А другу подію – щоб зібрати бізнес Франції та допомагати Україні", - розповів президент.

Він також черговий раз проінформував Макрона про потреби України, передусім в обороні.

"Повітряний щит для України має бути – сьогодні це чітко прозвучало", - підкрелив очільник держави.

Зеленський напередодні обговорював щит з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У розмові з обома лідерами український президент наголосив, що країна щодня потерпає від російських ракетних ударів.

З Макроном Зеленський також обговорив ситуацію з українським продовольчим експортом.

"Потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору. Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт. Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей", - підкреслив очільник держави.

Зеленський проінформував про ситуацію з електро- та водопостачанням

В своєму зверненні президент повідомив, що станом на вечір 1 листопада для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень.

Також без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів.

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя", - підсумував Зеленський.